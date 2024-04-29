عباس يدعو إلى حل يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية

المناطق_متابعات

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة. وطالب، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، أمس (الأحد) «المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة». وعبر أبو مازن، عن خشيته من أن تتجه إسرائيل بعد حربها على قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة لترحيل أهلها نحو الأردن.

وحذر من أن اجتياح رفح جنوب القطاع سيُؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على منع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة.