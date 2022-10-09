عبدالرحمن الشهري: في هذه الحالة يتحول القرض العقاري لكابوس! (فيديو)

كشف عبدالرحمن الشهري، مدير تنفيذي لشركة عقارية، وخبير عقاري، عن سلبيات القروض في هذه الحالة يتحول القرض العقاري لكابوس يؤرق صاحبه ويكون سبب في حالات طلاق

وقال عبد الرحمن الشهري، في تصريحات متلفزة في برنامج يا هلا، عبر قناة روتانا خليجية، عن سلبيات القرض العقاري: “على سبيل المثال شخص اشترى عقار، عن طريق برامج التمويل العقاري وعن طريق سنة أو سنتين حدث تغيير”.

وأضاف: “يتحول بيت العمر من حلم واستقرار وسكينة لمشكلة وكابوس، وأول مشكلة وقت تصميم البرنامج التمويلي، حينما يأخذ أعلى ويأخذ اعي قرض مع ظهور متطلبات معيشية أصبح التكاليف عالية، والمتبقي من المرتب لا يكفي الحياة”.

وأكمل: “أصبحت الحياة صعبة، وقد تصل الي الطلاق وقد يضطر لبيع العقار لفك البرنامج التمويلي لعودة راتبه كما كان، وكان هناك من يطرح الموضوع بجانب توعوي والناس تحتاج لذلك وهناك ناس تتعرض لظلم بسبب كلمة أو تغريدة أو نصيحة غير حقيقة”.

وأشار: “ويحدث ذلك، لانه لم يعرف عن برامج التمويل العقاري الكثير، وبرامج التمويل العقاري ليست خير كامل او شر كامل لأنها تعتمد على حالة الشخص الذي يكون أمامنا”.