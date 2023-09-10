عبوات من “قشور الحمضيات” لحفظ الطعام

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تمكن علماء من كلية الهندسة الكيميائية بمعهد تكنولوجيا الأغذية في البرازيل من تطوير طبقة مصنوعة من مادتي الليمونين والشيتوزان الموجودتين في قشور الحمضيات، والتي يمكن استخدامها في صنع عبوات صحية لحفظ الطعام طازجاً لفترة أطول.

وتُعد البرازيل من أكبر منتجي ومصدري الحمضيات وخصوصاً البرتقال في العالم، لذا ركّز الباحثون على استخدام قشورها لحفظ الأطعمة بطريقة آمنة وصحية مع زيادة تراكم النفايات البلاستيكية في البلاد.

وتوصل الباحثون إلى مزيج الليمونين والشيتوزان بعد إخضاع المادتين للعديد من التجارب الكيميائية لضمان عدم تفاعلهما مع الطعام؛ حيث تبيّن أن لهما خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات والتي قد تسرع من عملية فساد الأطعمة.