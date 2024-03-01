عبور أكثر من 400 شاحنة إغاثية سعودية حتى الآن منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة مقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة

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عبرت اليوم منفذ رفح الحدودي أكثر من 400 شاحنة إغاثية سعودية ، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

يذكر أنه في مطلع الأسبوع الماضي عبرت 22 شاحنة إغاثية منفذ رفح ليصبح بذلك إجمالي الشاحنات الإغاثية التي عبرت المنفذ أكثر من 400 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية متنوعة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.