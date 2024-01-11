عبور 169 شاحنة مساعدات ميناء رفح البري لقطاع غزة

المناطق_واس

عبرت اليوم 169 شاحنة ميناء رفح البري شمال سيناء إلى معبري “العوجة” و”كرم أبو سالم”، تمهيدًا لإيصالها إلى قطاع غزة.

وأفاد مصدر مصري مسؤول – وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تصريح له – بأن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه يجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتوزيعها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن الميناء استقبل كذلك 25 مصابًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.