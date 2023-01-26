عروس تلغي زواجها لأن العريس لا يعرف عدّ النقود

المناطق-متابعات

ألغت عروس هندية زفافها، وتركت الحفل، بعد أن فشل عريسها في عد بعض الأوراق النقدية من فئة 10 روبيات هندية.

ووقعت الحادثة بعد أن أبلغ الكاهن المسؤول عن المراسم أسرة الفتاة بسلوك العريس الغريب.

وقررت الأسرة وضع العريس تحت الاختبار، وسلموه 30 روبية (0.012 دولار) على هيئة أوراق نقدية من فئة 10 روبيات، وطلبوا منه حسابها، لكنه لم يتمكن من إنجاز هذه المهمة البسيطة. وبحسب «24ae» كانت هذه الحادثة القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير، ليتم إلغاء حفل الزفاف بعد خروج العروس البالغة من العمر 21 عاماً من الحفل.

وأكدت عائلة العروس، أنها لم تكن على علم بحالة العريس الهشة عقلياً، حيث تتم الزيجات عادة بحسن نية «ولأن الوسيط كان من أقرب الأقارب، صدقناه ولم نلتقِ بالرجل».