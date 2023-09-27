عروض جوية وبحرية تجذب أنظار المتنزهين بالخبر

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واصل صقور ومقاتلي القوات الملكية السعودية – اليوم – تقديم عروضهم الجوية وتشكيلاتهم الفنية احتفاءًا باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وسط أجواء من الإثارة والإعجاب في سماء الواجهة البحرية بمحافظة الخبر.

وشاركت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ضمن الاحتفالات، من خلال استعراض آلياتها المتنوعة والزوارق والحوامات في مسيرة بحرية، بالواجهة البحرية بكورنيش الخبر .

وشارك طيران الأمن برئاسة أمن الدولة في تقديم عرضٍ مميز، إذ رفعت طائرات هليكوبتر راية المملكة لترفرف خافقة في السماء، حيث جذبت هذه العروض والتشكيلات الاستعراضية وعروض الألوان أنظار المتنزهين.