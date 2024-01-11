عروض حية للحرف اليدوية التقليدية تلفت زوار مهرجان الكُتّاب والقُرّاء

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أتاح مهرجان الكُتّاب والقُرّاء المقام في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط، الفرصة لعدد من الحرفيين لتقديم مهاراتهم وإبداعاتهم أمام الزوار، في عروض مباشرة وحية.

وبيّنت الحرفية أم حامد، التي تعمل في حرفة الخوص، أنه تراث أصيل يرتبط بالماضي، حيث تهدف من خلال مشاركتها في المهرجان إلى التعريف بهذا الإرث المرتبط بالآباء والأجداد، وتحويله إلى رافد اقتصادي يحافظ على استدامة الحرفة.

وأشارت إلى أنها تعمل في حرفة وصناعة الخوصيات هي وأختها منذ ثلاثين عاماً، ويعملان على قطع يتراوح صنعها بين يومين وأسبوع، مثل الأواني والقبعات والمهفات والحقائب وحافظات الطعام والخبز.

وكشف الخراز أبو عبدالعزيز عن تفاصيل صناعة النعل والأحزمة الجلدية، لاسيما النعال الشرقي (الزبيري)، مبيناً أنه قدِم من مكة المكرمة للمشاركة في مهرجان الكُتّاب والقُرّاء الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في محافظة خميس مشيط، بعد أن شارك سابقاً في عدد من المهرجانات الثقافية، مثل مهرجان امرؤ القيس مؤخراً.

أما النحات محمد آل زهير، فيعرض في ركنه بمنطقة الدرب منحوتات إبداعية، منها نحت يظهر لفظ الجلالة من الأربعة اتجاهات، ويستقر على قاعدة من الرخام الأبيض على شكل عين، وعود بشكل تجريدي مع خلفية بشكل شراع قارب، وقطعة لاندماج حجر الجرانيت الأخضر مع حبيبات الكوارتز، وأعمال تجريدية جذبت أنظار زوار ومرتادي المهرجان.

بدوره أكد الفنان آل زهير أنه يمارس هواية الفن التشكيلي التجريدي منذ أكثر من 25 عاماً ، منها 10 سنوات في النحت، حيث تمثلت مشاركته من خلال ركن يلفت الزوار إلى إتقان منحوتاته، التي يتراوح أسعارها من 150 ريالاً إلى أكثر من ألف ريال، مشيرًا إلى أنه عمل على قطعة تمزج التراث والأثر والفكرة الإبداعية، وصل سعرها إلى 15 ألف ريال.

من جهته شارك الفنان التشكيلي خالد قاروت ” حرفي الأبواب التراثية ” بـ 25 باباً تراثياً تمثل التصاميم والنقوش لمعظم مناطق المملكة ومن أبرزها : الأبواب النجدية، مشيراً إلى أن البيوت التراثية النجدية تتميز بجمال أبوابها ونوافذها من خلال ما يتم تزيينها به من زخرفة تتصف بالبساطة والجمال والاعتماد على البيئة المحلية.

من جهة أخرى قال فنان النحت على الحجر والريليف البارز سعد بن علي الأحمري ” إن النحت على الحجر هو أحد أنواع الفنون التشكيلية وأقدم أشكال التعبير الفني الذي يختص بتشكيل أعمال فنية جميلة من قطع الحجر الطبيعي الخام للحصول على عمل فني ثلاثي الأبعاد “، مشيراً إلى أنه غالبًا ما يقوم الفنانون باستخدام هذا الفن لإيصال فكرة ما أو التعبير عن شيء ما، أو لتفريغ مشاعره وعواطفه، مبينًا إلى أن هذا النوع من الفنون على الملمس للعمل الفني، بالإضافة إلى الأبعاد، والتركيز على التفاصيل والانسجام فيما بينها.

يشار إلى مهرجان الكُتّاب والقُرّاء في نسخته الثانية يضم سوقاً حرفية متنوعة، تشمل السدو والخرازين والنحت والرسم وعددًا من الحرف والفنون، ويحفل بعشرات الفعاليات التي تستهدف كل أفراد المجتمع، إضافة إلى برنامج ثقافي ثري، يضم أمسيات شعرية، وجلسات حوارية، إلى جانب العروض المسرحية والحفلات الغنائية اليومية.