“عسل الباحة” أهم المنتجات الريفية قيمة غذائية عالية ودوائية بالدرجة الأولى

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بات العسل عنصراً أساسياً وغذائياً، ومن المنتجات الريفية الزراعية الواعدة التي تبذل المملكة جهودها لتعزيزها في عدد من المناطق، ومنها منطقة الباحة التي تشهد هذه الأيام فعاليات مهرجان العسل الشتوي الثاني بمحافظة غامد الزناد بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة، بمشاركة 32 نحالاً.

ويقوم النّحالون في منطقة الباحة خلال الفترة الحالية بقص خلايا النحل التي تزيد عددها عن 15 نوعًا التي تشهد مواسمها تتابعًا على مدار العام من عسل السدر إلى السمرة والطلح والمجرى وغيرها.

ويُعد العسل أهم المنتجات الريفية التي تشتهر بها منطقة الباحة؛ نظرًا لفوائد العسل الغذائية وعوائده الاقتصادية لاحتوائها على قيمة غذائية عالية ودوائية بالدرجة الأولى لاحتوائها على العديد من المركبات الكيميائية والدوائية، والتي تساعد بشكل كبير في رفع المناعة ومقاومة الجسم للأمراض والعدوى، والتي يندر وجودها في غيرها من الفواكه والأطعمة من الفوائد العديدة للجسم والصحة، والمنتجات التجميلية.

وتعد منتجات النحل المصاحبة لعملية إنتاج العسل ذات أهمية غذائية ودوائية واقتصادية كبرى، وتزداد أهميتها تبعا لنوع النباتات التي يتغذى عليها النحل، ويتأثر تنوع النباتات بتأثر نوعية الغطاء النباتي والفلورا النباتية “نباتات المنطقة الأصلية” التي يُرَبَّى النحل فيها وكذلك الظروف الجوية والمناخية والفصلية؛ مما يعطي تباينا في المواد الكيميائية والغذائية للعسل وكذلك المواد الأخرى التي تنتجها مجتمعات النحل.

وتقول الباحثة في جامعة الباحة الدكتورة خلود الشهري، أن منطقة الباحة تزخر بالعديد من النباتات الطبيعية التي تشكل مصدر غذاء طبيعي للنحل مثل أشجار العرعر والطلح والسمر والسدر، والتي توجَد بين المنحدرات الصخرية والسهول حيث أدى هذا التنوع الجغرافي والمناخي والنباتي للمنطقة إلى إحداث أثر كبير في نوعية وجودة العسل ومنتجاته النحل الأخرى كحبوب اللقاح، وشمع النحل، وغذاء ملكات النحل، والبروبوليس أو العكبر وغيرها.

وأضافت أنها أجرت دراسة حول الخصائص الحيوية لمستخلصات منتجات النحل كالعكبر وحبوب اللقاح. حيث توصلت الباحثة إلى أن مستخلص العكبر وحبوب اللقاح التي تعمل بشكل كبير مضادات للأكسدة ومزيلة للجذور الحرة لاحتوائها على مركبات فعالة مثل الفلافونويد والتربينويد والفينول والتربينين في مستخلص العكبر ومادة الهيستيدين والميثيونين والسيرين وغيرها من المواد الغذائية كالسكريات والبروتينات والأحماض الأمينية في مستخلص حبوب اللقاح.

وأكدت أن هذه المستخلصات أعطت نتائج إيجابية تثبت فعالية منتجات النحل بمنطقة الباحة متمثلة في العكبر وحبوب اللقاح كمضادات ميكروبية ضد بكتريا E. Coli وخمائر Candida Albicans . كما أثبتت فعاليتها معززة للخصوبة عند ذكور الفئران.

وأشارت إلى أنه عند اختبار فعالية هذه المنتجات مواد مضادة للسرطان في مزارع الخلايا السرطانية لسرطان الكبد HepG2 وخلايا سرطان الثدي MCF7 وجدت ارتفاع نسبة الموت المبرمج في الخلايا السرطانية مع الحفاظ على نسبة الخلايا السليمة، وفسرت الباحثة فعالية مستخلص العكبر على وجه الخصوص مضاداً للسرطان؛ نظراً إلى احتوائه على حامض الكافيك إستر الفينيثيل الذي يقوم بدور مهم في عملية تحفيز الموت المبرمج في الخلايا السرطانية.