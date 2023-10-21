عشرات الأطفال حديثي الولادة في غزة مهددون بالموت بسبب قرب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، أوضحت فيه التهديد الحقيقي الذي يواجه عشرات الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة.

وذكرت أن هناك العشرات من الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، يواجهون خطر الموت الحقيقي بسبب نقص الحضانات المستخدمة، واستهلاك الموجود منها بشكل يفوق قدرتها على التشغيل.

وبينت أن المستشفيات في قطاع غزة تواجه خطرا حقيقيا بسبب تعمد طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف المراكز الطبية والمستشفيات المدنية في قطاع غزة.

وأفادت بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، أصبح ينذر بوقوع كارثة إنسانية عاجلة تستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار.