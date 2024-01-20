عشرون متسابقاً بتبوك في مبادرة “صحتك بخطوتك” للدراجات الهوائية

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أقيمت بمدينة تبوك اليوم، مبادرة “صحتك بخطوتك” للدراجات الهوائية، التي ينظمها الإتحاد السعودي للدراجات، بمشاركة 20 متسابقاً، وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان.

وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بتبوك عبدالعزيز بن محمد بن عبود أن هذه المبادرة هي إحدى الفعاليات التي تنظمها وزارة الرياضة ممثلةً بالاتحاد السعودي للدراجات بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وتهدف إلى تفعيل هواية الدراجات الهوائية بالمجتمع ورفع مستوى رياضة الدراجات في المنطقة لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تمكين الهواة من الدراجات الهوائية لممارسة هواياتهم, بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المتطوعين والمتطوعات في تنظيم مثل هذه الفعاليات.