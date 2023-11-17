عضو المجلس الثوري لحركة ‎فتح: صورة ‎إسرائيل الوهمية كـ”واحة ديمقراطية وسط غابة” سقطت.. والعالم بات يفهم جوهرها وبطشها

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح “محمد الحوراني”، أن صورة إسرائيل الوهمية والتي صورتها الحضارة الغربية على أنها واحة للديمقراطية وسط غابة سقطت بعد ممارساتها غي قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات للحدث، أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، كشفت عن الوجه الحقيقي لإسرائيل.

وأوضح أن شعوب العالم الحر التي انتفضت في كثير من دول العالم بسبب أحداث غزة أجبرت الحكومات إلى اتخاذ قرارات مغايرة لما كانت عليه في السابق.