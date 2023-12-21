عضو في المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير: السودان لا يستحق كل هذا الدمار.. ويجب أن يعود الجيش وقوات الدعم السريع للتفاوض لإيقاف الحرب

أكد عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير “شريف محمد عثمان”، أن الوضع الإنساني في السودان يزداد سوءا مع استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن السودان لا يستحق كل هذا الدمار الذي خلفته الحرب الدائرة في البلاد منذ سنين، مشيرا إلى أن الشعب السوداني فقد الأمل في الحياة الكريمة في ظل هذه الصراعات المسلحة.

ودعا طرفي النزاع إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل مستقبل السودان.