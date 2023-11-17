عضو في مجلس الشورى: المملكة أصبحت محورا للقمم العالمية ودورها واضح في تعزيز الأمن والاستقرار

أكد عضو مجلس الشورى “فضل البوعينين”، أن المملكة العربية السعودية أصبحت مركزا دوليا للقمم العالمية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أن المملكة تسعى دائماً إلى الاستقرار في المنطقة، وتعمل على ذلك عن طريق حل جميع المشاكل بالطرق السلمية.

وأشار إلى أن المملكة لم تصبح عاملا من أهم عوامل استقرار المنطقة فقط، بل أضحت شريكا اقتصاديا عالميا لجميع دول العالم.

وأفاد بأن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اكتسبت مكانة دولية سمحت لها بحل المشكلات في المنطقة.