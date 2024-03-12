عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالسلام السليمان” يوضِّح من هم أهل الأعذار الذين يُباح لهم الفطر في رمضان

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالسلام السليمان”، أن صوم رمضان هو فرض عين على كل مسلم مستطيع.

وأضاف خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المسافر والمريض بالنسبة لصيام رمضان المبارك.

وأوضح أن الحائض والنفساء لا تصوم في شهر رمضان حتى تطهر، وكذلك الحامل والمرضع.

وبين أن من أفطر عمدا في نهار شهر رمضان المبارك كن دون عذر أو حاجة، فإن عليه ذنب عظيم يحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى.