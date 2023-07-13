عطل مفاجئ يصيب «تويتر» يتسبب في اختفاء التغريدات

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تسبب عطل مفاجئ بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، في اختفاء تغريدات العديد من الحسابات على المنصة، الأربعاء، قبل أن تعود الخدمة للعمل بشكل طبيعي.

وأثناء هذا العطل، بقيت الحسابات كما هي، إلا أن التغريدات السابقة لا تظهر. ويبدو أن العطل شمل المستخدمين في الولايات المتحدة على الأقل، وقد أثر على مؤسسات كبرى وحتى حساب مالك المنصة إيلون ماسك نفسه.

ولم تصدر الشركة توضيحاً رسمياً حتى كتابة التقرير.

وواجهت منصة «تويتر» سلسلة من الأعطال الفنية في الآونة الأخيرة.

وفي مارس الماضي، تعرض الموقع لعطل أثر على خدمات الشركة في الولايات المتحدة والعالم، قبل أن تعلن الشركة لاحقاً أن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وواجه مستخدمو «تويتر» في ذلك الوقت مشكلات في الدخول على حساباتهم أو استخدام الروابط على المنصة للوصول لمواقع الإنترنت الأخرى، ورأى المستخدمون «رسالة خطأ غامضة» تفيد بأنهم لا يستطيعون إتمام الأوامر.