عفيفي: سالم الدوسري أحد أساطير كرة القدم السعودية (فيديو)

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علق الإعلامي المصري أحمد عفيفي على فوز نادي الهلال أمام نظيره النصر مساء اليوم ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

وقال عفيفي بعد انتهاء المباراة “هدف الهلال الأول أتى بعد لمسة غير عادية من سافيتش، وسالم الدوسري هو أحد أساطير كرة القدم السعودية، لا أعلم لماذا لا تقال له”.

وأضاف أحمد عفيفي في حديثه “الجميع حضر من أجل كريستيانو رونالدو لكنه لم يحضر”.

وفاز نادي الهلال على نظيره النصر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات كأس السوبر السعودي بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال لنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد فوزه على النصر بنتيجة 2-1 وسيواجه الخميس المقبل فريق الاتحاد الذي تأهل للنهائي بعد الفوز على الوحدة بهدفين مقابل هدف.