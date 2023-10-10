عقب حساباته “الخاطئة”.. هل يقترب “ميسي” من روشن؟

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فتح فشل “إنتر ميامي” في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي لكرة القدم، الباب أمام خروج النجم الأرجنتيني من الدوري الأمريكي، وتناقلت أنباء حول إمكانية عودة البرغوث لفريقه القديم برشلونة أو الاتجاه صوب دوري روشن السعودي للمحترفين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وخسر “إنتر ميامي” أمام ضيفه “إف سي سينسيناتي” بهدف دون مقابل “السبت” رغم عودة نجمه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليودع المسابقة الأمريكية من التصفيات، وهو ما يعني أن “ليونيل ميسي” سيدخل في فترة راحة إجبارية تقترب من خمسة أشهر، وتستمر حتى بداية الموسم الجديد لدوري “MLS” في الولايات المتحدة.

بعد أن أخفق فريق إنتر ميامي في حجز مكان له في تصفيات الدوري الأمريكي لكرة القدم، بدأت تنتشر شائعات عن احتمال عودة ليو ميسي إلى برشلونة على سبيل الإعارة بما أن كرة قدم ستكون متوقفة في أمريكا بهذه الفترة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أنه في حال وصول ميسي لبرشلونة على سبيل الإعارة وحصل على القليل من المال، فإن الدوري الإسباني سيخصم جزءاً معتبراً من فاتورة رواتب البرسا، ويحسب الراتب الكبير الذي يعتقد أن اللاعب يستحق الحصول عليه، كما حدث بالفعل مع البرتغالي “جواو فيليكس”، الذي يحصل على 400 ألف يورو بعد خصم الضرائب، بينما تقدر رابطة الدوري الإسباني راتبه بنحو 4 ملايين، فضلاً عن أن اللاعب الأرجنتيني لا يفكر في إمكانية العودة إلى برشلونة.

وقالت التقارير الإسبانية إن أندية الدوري السعودي عادت لتحاول من جديد الحصول على خدمات ميسي، بعدما لم تفلح المحاولة الأولى في صيف 2023، ونوهت الصحيفة إلى أن الحصول على توقيع ميسي ضمن أهداف صندوق الاستثمارات السعودي، رغم عدم وجود عرض رسمي على الطاولة حتى الآن، وأوضحت أن فكرة الأندية السعودية ستكون الاستفادة من خدمات ميسي حتى بداية الموسم الجديد بالدوري الأمريكي.

وحاول نادي الهلال كثيراً ضم ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن “النجم الارجتيني” فضل الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي، بعد انتهاء عقده صيف 2023.

وعاد ميسي إلى صفوف إنتر ميامي بعد غيابه عن مبارياته الأربع الأخيرة؛ بسبب الإصابة والتي دفع ثمنها غاليًا حيث لم يفز منذ تغلبه على تورونتو برباعية نظيفة في 20 من سبتمبر الماضي.

وكان إنتر ميامي يمني النفس بتحقيق الفوز من أجل مواصلة حلمه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن نادي فلوريدا الذي يحتل المركز قبل الأخير في الشرق، وجد نفسه الآن بعيدًا جدًا “33 نقطة” عن مراكز التصفيات قبل مرحلتين من نهاية البطولة.