عقد الاجتماع الأول للجنة القبول الإلكتروني الموحَّد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض

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عُقد في جامعة الملك سعود الاجتماع الأول للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، برئاسة نائب رئيس جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، وبحضور عمداء شؤون القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ومدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

واستعرض الاجتماع تجارب الجامعات في تطوير آليات ومعايير القبول خلال القبول للعام الماضي ، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أهمها: مناقشة الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي القادم 1445 هـ، وتشكيل اللجان الفرعية العاملة في بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات وتطويرهما بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واستعراض تجارب الجامعات والكليات التقنية في تطوير آليات وإجراءات ومعايير القبول خلال فترة القبول للعام الماضي.

وتحرص لجنة القبول الموحد في منطقة الرياض على مواصلة تطوير إجراءات القبول للوصول لنتائج أفضل في التكامل التقني والإداري بين الجامعات والكليات التقنية، والتوظيف الأمثل للتقنية، مواكبة لإجراءات التطور التقني التي تعيشها المملكة، سعيًا وإسهامًا في تقديم خدمة مميزة وواضحة للطلاب والطالبات تساعد في التقديم على أكثر من جامعة من خلال منصة إلكترونية واحدة، والحصول على فرصة للقبول في التخصصات المتاحة، والاستفادة المثلى من المقاعد المتاحة في الجامعات والكليات التقنية بمنطقة الرياض.