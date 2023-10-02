علاج يعيد بناء العضلات المفقودة خلال مرحلة الشيخوخة.. تعرف عليه

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن علاج يعيد بناء العضلات المفقودة خلال مرحلة الشيخوخة.

وذكرت أنه مع التقدم في العمر تبدأ الكتلة العضلية بالضمور وتنخفض كمية وعدد وحجم الألياف العضلية تدريجيا.

وبينت أن ضمور العضلات من الأمراض التي ليس لها علاج، وكل ما يستطيع فعله الأطباء هو إبطاء فقدان كتلة العضلات من خلال تغيير نمط الحياة.

وأفادت بأن هناك مجموعة من العلماء نجحوا في تطوير علاج كهربائي حيوي أعاد الخلايا العضلية لدى الفئران المسنة، وأعربوا أنه سيكون له تأثير مماثل على البشر.