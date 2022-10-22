علامة “مبكرة” على نوبة قلبية يمكن أن تظهر “قبل أشهر” من حدوثها!

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على الرغم من أن النوبة القلبية تحدث غالبا من العدم، إلا أن هناك بعض العلامات الدقيقة التي يمكن أن تظهر “قبل أشهر” من حالة الطوارئ الطبية.

ويقوم أحد الخبراء بتفصيل علامة تحذير واحدة، تُعرف باسم التعرق الغزير، الناجم عن المشاكل الطبية الأساسية.

وأوضح الدكتور سوتر زي جيان شو، اختصاصي أمراض القلب في شبكة سوتر هيلث، أن التعرق البارد قد يكون مريبا بشكل خاص.

وأشار الطبيب إلى أن هذا الإحساس المحدد يمكن أن يدق أجراس الإنذار “قبل شهور من حدوث نوبة قلبية فعلية”.

وقال شو: “بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تظهر الأعراض قبل أشهر أو حتى أكثر من ذلك قبل النوبة القلبية. وبالنسبة للآخرين، قد لا يعانون من أي شيء قبل حدوث نوبة قلبية”.

ومع ذلك، غالبا ما يتم إدراج التعرق كعلامة تحذير مبكر من قبل خبراء مختلفين، حيث ينبع العرق الزائد إلى قلبك الذي يضخ الدم عبر الشرايين المسدودة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد، ما يدفع جسمك إلى التعرق للحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة.

وبصرف النظر عن التعرق، أوضح شو وجود أعراض “نموذجية” أخرى يمكن أن تكون حاملة للأخبار السيئة.

ويمكن أن تشمل الأعراض المبكرة ألم الصدر وثقله وخفقان القلب وضيق التنفس.

وأضاف الخبير أنه من “المهم” فحص هذه الأعراض والتحدث مع طبيبك إذا كنت قلقا.