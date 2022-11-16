علماء: ظهور الكدمات على الجسم دليل على 3 أمراض خطيرة

المناطق_متابعات

كشف علماء أن ظهور الكدمات على الجسم من دون التعرض لضربة أو سقوط، تشير إلى 3 أمراض خطيرة.

ووفق العلماء ومن بينهم كل من الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، كبيرة أطباء مستشفى MEDSI في روسيا، والدكتور أليكسي جيتو أخصائي الغدد الصماء، فإنه من أسباب ظهور الكدمات العفوية:

3 أمراض خطيرة تكشفها الكدمات العفوية

1- أمراض الكبد

فمن العلامات التي تشير إلى مشكلات في الكبد، خلل في وظيفة البروتين التركيبي، وبالتالي خلل في تركيب المكونات الضرورية لتخثر الدم الطبيعي، ونتيجة لذلك يمكن أن تظهر كدمات عفوية سببها نزف دموي تحت الجلد، وفق موقع “روسيا اليوم”.

2- مرض السكري

إذ أن مرض السكري من أمراض الأوعية الدموية، ومن أعراضه هشاشة وتكسر الأوعية الدموية وخلل في التغذية، وكذلك ظهور الكدمات العفوية.

3 – أمراض السرطان

يقول العلماء إن ظهور الكدمات العفوية من أعراض أمراض الدم- سرطان الدم، لذلك عند ظهور مثل هذه الكدمات، من الأفضل استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن لإجراء تحليل الدم.

إقرأ أيضا|

أكثر من 4 وصفات للتخسيس بدون رجيم تخلصك من 10 كيلو من وزنك