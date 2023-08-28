“على خطى الرسول” يُجسّد المحطة الثانية للهجرة النبوية

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افتتح نائب وزير الثقافة حامد بن فايز، المحطة المحلية الثانية للمعرض المتنقل “الهجرة على خُطى الرسول ﷺ” بمقر المتحف الوطني السعودي في الرياض، وذلك ضمن جولة محلية وعالمية لأحد أبرز المعارض الثقافية.

ويسرد معرض “الهجرة على خطى الرسول ﷺ”، الأحداث التاريخية المهمة للهجرة النبوية الشريفة بطريقةٍ معاصرة وغير مسبوقة، وذلك عبر عدة أقسام تتناول موضوع الهجرة التي أسهم من خلالها المتحف الوطني السعودي في إتاحة مجموعةٍ فريدة من القطع الأثرية.

ويقدم المعرض موضوع هجرة النبي محمدٍ – صلى الله عليه وسلم – بأسلوبٍ معاصر يربط الماضي بالحاضر، ويثري معرفة الزوار بالهجرة النبوية، ويُبرز إرثها الحضاري النابع من عمق الجزيرة العربية، ويعكس أهميتها في التاريخ والحضارة الإنسانية، ويُرسّخ فهمها وقيمتها في التاريخ الإسلامي.

وأكد حامد بن فايز في كلمة نيابة عن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أن المعرض بمحتواه المعرفي الثري يلفت الانتباه إلى القيمة الفريدة لجغرافية وتاريخ المملكة، منوهاً إلى دور وزارة الثقافة في دعم المنظومة الثقافية، وعقد الشراكات النوعية التي من شأنها أن ترتقي بالثقافة والفنون في المنطقة، بجانب الجهود المتضافرة من جميع الجهات لتقديم منصة للمبادرات والمشاريع المحلية.

بدوره كشف مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” المهندس عبد الله الراشد، عن دور المعرض في تناول الهجرة النبوية الشريفة بما يتناسب مع أهمية الهجرة في تاريخ العالم، مشيراً إلى أنه يضم أربع عشرة محطةً تفاعلية يُغطي من خلالها رحلة الركب النبوي الشريف بداية من هجرة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في عام 622م.