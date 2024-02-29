على هامش مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”.. وزير التعليم يلتقي وزير التعليم العالي في ماليزيا

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التقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم، معالي وزير التعليم العالي في ماليزيا محمد خالد نور الدين، على هامش أعمال مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” الذي يقام في الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتعليمية بين المملكة وماليزيا، وتبادل التجارب والخبرات في البحوث العلمية ذات الاهتمام المشترك بين الجامعات السعودية والماليزية، وكذلك مجال الابتكار وريادة الأعمال، والمنح الدراسية.

وناقش الجانبان أهم المحاور التي تتضمنها أعمال مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”، فيما يتعلق بتنمية مهارات الطلاب والطالبات في البلدين الصديقين، وتطوير قدراتهم بما يتواكب مع المهارات اللازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي.