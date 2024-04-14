عمان: نتابع تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة.. ونؤكد أهمية ضبط النفس

المناطق_متابعات

دعت سلطنة عمان، للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقالت سلطنة عمان، في بيان لها، إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة وخطورة انعكاساته، مؤكدة على أهمية ضبط النفس وفقا لـ “مبتدا نيوز” .

وجاء هذا البيان بعد أن أطلقت إيران عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه اسرائيل، وهي المرة الأولى التي تشن فيها طهران هجوما مباشرا على إسرائيل.

ويأتي التصعيد الأخير بعد أن تعهدت إيران بالانتقام من إسرائيل لقصفها القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل الجاري، وأدى الهجوم إلى مقتل سبعة ضباط إيرانيين، من بينهم قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني.