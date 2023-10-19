عمليات جراحية دون تخدير في غزة.. ومؤتمر صحافي وسط الجثث

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن مدى المعاناة التي يعانيها أهالي وسكان قطاع غزة المحاصر.

وذكرت أن قطاع غزة يعاني أوضاعا إنسانية صعبة مع استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف على القطاع المحاصر.

وأفادت بأن الأطباء في المستشفيات يضطرون للمفاضلة بين الجرحى بسبب نقص الإمكانات الطبية اللازمة لإسعاف المرضى والمصابين.

وبينت أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة بعد استهداف مستشفى المعمداني كان وسط جثث الشهداء.