“عمّار” يحقق بطولة الفحول في العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة

المناطق_واس

حقّق الفحل “عمار” للمالك محمد البطي المركز الأول في منافسات بطولة الفحول في العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة في الرياض، فيما جاء ثانياً الفحل “أكواتور” لمربط الراجحيات، وحل في المركز الثالث “ورتيكس كاليست” للمالك نايف العتيبي، وتوّج الفائزين عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ناصر الفوزان.

وفي منافسات بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ المواليد وأعمار السنة، حققت المركز الأول “زينة عذبة” لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، فيما حل ثانياً “مجدولة العارض” لمربط العارض، وجاء في المركز الثالث “عالية البدر” لمربط البدر.

وفي بطولة المهرات أعمار 2 إلى 3 سنوات سعودية الأصل والمنشأ، حققت المركز الأول “علياء عذبة” لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، في حين جاءت “إشراق عذبة” لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز في المركز الثاني، فيما حل بالمركز الثالث “حصة العارض” لمربط العارض، وتوج الفائزين مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل.

وفي بطولة الأمهار المواليد وعمر السنة سعودية الأصل والمنشأ، حققت “أبان عذبة” المركز الأول لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، فيما حل بالمركز الثاني “شداد العارض” لمربط العارض، وحلت ثالثاً “جراد البدر” لمربط الشريعة، وتوج الفائزين مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل.

وفي منافسات بطولة المهرات أعمار السنة، نالت “اس اف نورا” للمالك شركة اقمرا المركز الأول، فيما حلت ثانياً “لولوة رغوان” لمربط رغوان، بينما جاءت ثالثاً “كاتارا بي كي” لمربط العرب، وتوج الفائزين معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.

وفي منافسات بطولة الأمهار أعمار 2 إلى 3 سنوات سعودية الأصل والمنشأ، حققت “مهاجر عذبة” لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز المركز الأول، وحلت “فخر المزموم” لمربط المزموم في المركز الثاني، فيما جاءت ثالثاً “دامر عذبة” لمربط البروق، وتوج الفائزين، مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل.

وحققت المركز الأول “دمشق السيد” لمربط السيد في بطولة المهرات أعمار 2 إلى 3 سنوات، فيما جاءت ثانياً “لولوة الرفاع” لمربط الصياقل، وحلت في المركز الثالث “رويال جايا” لمربط النو، وتوج الفائزين رئيس منظمة الإيكاهو جورازلوف لاسينا.

وتوج الفائزين في بطولة الأمهار أعمار السنة الدكتور لؤي الهاشم، حيث حققت “نايف العريب” لمربط العريب المركز الأول، والمركز الثاني “شقران العريب” لمربط العريب، والثالث “أكمل عذبة” لمربط عذبة”.

وفي منافسات بطولة الأفراس، حقق “نوير السيد” لمربط السيد المركز الأول، فيما حقق المركز الثاني “اي جي دجميلجة” لمربط هامات، بينما حل في المركز الثالث “ع ج رهيدا” لمربط تالا.

وحققت “حامد صارم” لمربط صارم المركز الأول في منافسات بطولة الأمهار أعمار 2 إلى 3 سنوات، فيما حلت “مشهور السيد” لمربط السيد بالمركز الثاني، وجاءت ثالثاً “دبليو اي كنز” لمربط المازن، وتوج الفائزين، مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل.

جاء ذلك، خلال ختام منافسات العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة والتي أستمرت لمدة أربعة أيام في مقر المركز في الرياض.