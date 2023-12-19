عون “سعودي” لـ 3 بلدان

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واصلت المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم مساعداتها المتنوعة للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء العالم.

ووزع المركز 900 سلة غذائية في منطقة مديرة بإقليم ساحل في الصومال، استفاد منها 6.3 ألف فرد، ضمن مشروع التدخلات الطارئة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً هناك.

كما وزع 1.6 ألف قسيمة شرائية، تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف في مناطق البقاع الغربي وطرابلس ووادي خالد ومرجعيون وحاصيبا وبيروت في لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية “كنف” للعام 2023.

فيما وزّع 1.8 ألف كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية ود مدني الكبرى بولاية الجزيرة في السودان، استفاد منها 5.7 ألف فرد، بالإضافة إلى ألف كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية سواكن بولاية البحر الأحمر في السودان، استفاد منها 7 آلاف فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في السودان.

كما نفذ المركز المشروع الطبي التطوعي لأورام الدم وأورام الأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.

كما وزّع ألفي كرتون تمر، استفاد منها 12 ألف فرد في مدينة موندو بإقليم لوغون الغربية في تشاد، وذلك ضمن مشروع توزيع 300 طن من التمور في تشاد، تستفيد منها الفئات الأكثر احتياجًا في تسع ولايات تشادية هي: البحيرة، وحجر لميس، وقيرا، والبطحاء، ومايوكيبي الشرقية، وشاري باغرمي، ووداي، ولوغون الغربية، وأنجمينا، إضافة إلى اللاجئين السودانيين بشرق تشاد.