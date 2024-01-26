غابت الثلوج عن جبال اللوز وحضرت الغيوم في أبهى الصور

المناطق_واس

سجلت جبال اللوز اليوم، درجات حرارة منخفضة لامست الـ3 درجات مئوية، مما أدى إلى تكون السحب المنخفضة بكثافة عالية على قمم الجبال، مشكلة بحرًا من الغيوم في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات لتساقط الثلوج، لولا انعدام مسببات تساقطها من تعمق لمسار المنخفض المشكل للرطوبة المناسبة.

ورصدت عدسة ” واس ” التي كانت حاضرةً فجرًا في أعالي جبال اللوز ؛ زحف السحاب نحو قممها مشكلاً في أبهى الصور أجمل المناظر الربانية، في ظل انخفاض حاد بدرجات الحرارة المحسوسة.

وتتميز جبال ” اللوز ” بتنوع تضاريسها التي أصبحت مقصدًا سياحيًا مهمًا، واحتلت مكانها على خارطة السياحة لما حباها الله بميزة نسبية تتمثل بتساقط الثلوج في فصل الشتاء من كل عام على قممها التي ترتفع عن سطح البحر قرابة الـ 2580م.