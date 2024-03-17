غارات إسرائيلية تستهدف مخازن للأسلحة بموقعين في القلمون

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بأن انفجارات دوّت في ريف دمشق نتيجة قصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف موقعين على الأقل في جبال القلمون.

“شحنة أسلحة”

وأضاف أن أصوات الانفجارات جاءت تزامنا مع محاولة المضادات الأرضية السورية التصدّي لأهداف في سماء المنطقة، مشيرا إلى أن أحد الموقعين المستهدفين كانت به شحنة أسلحة داخل قطعة عسكريّة للقوات السورية تستخدمها ميليشيا حزب الله.

“تصاعد ألسنة اللهب”

كما أضاف أن الموقع الآخر قريب من الكتيبة الهندسية في المنطقة ذاتها “بين يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق، مما أدّى إلى انفجارات كبيرة وتصاعد ألسنة اللهب في أحد المواقع” وفق “العربية”.

إصابة جندي وخسائر مادية

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع السورية عبر فيسبوك بأن هجوما جويا إسرائيليا من اتجاه الجولان استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية، وتصدى الدفاع الجوي للهجوم.

وقالت الوزارة إن الدفاع الجوي تمكن من إسقاط بعض الصواريخ؛ لكنها ذكرت أن الهجوم أسفر عن إصابة عسكري وخسائر مادية.

وكان المرصد قد أفاد في وقت سابق بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في محيط منطقة تلّ الجموع بريف محافظة درعا الغربي، بعد انطلاق صاروخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان.