غداً.. إغلاق مؤقت لشارع “محمد بن عبدالعزيز” بجدة

المناطق-جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ما بين طريق المدينة المنورة وشارع الستين مؤقتاً، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة، أنه سيجري إغلاق الشارع وعمل تحويلات مرورية موقتة؛ ابتداءً من الساعة الـ 3 صباح يوم غدٍ الجمعة وحتى الساعة الـ 11 من صباح يوم السبت، وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

وأوصت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة؛ وهي طريق الخدمة المؤدي إلى شارع غرة الهلالي للمتجهين إلى طريق الكورنيش، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع سعيد بن زقر للمتجهين إلى طريق الحرمين، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.