غداً.. الرياض تشهد كلاسيكو العالم بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

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تُختتم غداً منافسات كأس السوبر الإسباني، بإقامة المباراة النهائية، والتي ستجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.

وكان ريال مدريد قد تمكن من العبور إلى نهائي البطولة، بعد فوزه على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بنتيجة (5-3)، في أولى مباريات البطولة، فيما أكمل برشلونة نصاب المتأهلين بفوزه على أوساسونا بنتيجة (2-0) ، ليتجدد الموعد بين الفريقين في العاصمة الرياض، بعد آخر نهائي جمعهما في النسخةِ الماضية 2023م بالرياض، التي نجح برشلونة في الفوز بها، بنتيجة (3-1) على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وقد سبق للمملكة، استضافة ثلاث نسخٍ سابقةٍ من كأس السوبر الإسباني، إذ أقيمت الأولى عام 2020م في محافظةِ جدة، وتوّج بلقبها ريال مدريد، ليعود مجدداً ويثبت جدارته بحصد ثاني الألقاب عام 2022م في الرياض، فيما ظفر برشلونة بآخر نسخةٍ عام 2023 في الرياض.

ويعدّ كأس السوبر الإسباني ضمن حزمةٍ من الأحداث الرياضية التي تحتضنها المملكة، بتنظيمٍ من وزارة الرياضة، وتندرج تحت برنامج جودة الحياة، لتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتكون وجهةً رائدةً ومركزاً رياضياً مهماً في احتضان الفعاليات العالمية.