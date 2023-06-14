“غرفة الجوف” و “بنك التنمية الاجتماعية” يطلقان محفظة تمويل المشروعات الناشئة

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دشَّنت الغرفة التجارية بالجوف اتفاقية التمويل مع بنك التنمية الاجتماعية، التي تتيح بدء تمويل المشاريع الناشئة عبر بنك التنمية الاجتماعية في احتفالية نظمتها الغرفة.

وتضمَّن حفل إطلاق محفظة التمويل جلسة حوارية لرئيس غرفة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية بالجوف محمد بن فهد الشمري، استعرضا فيها ملامح شراكة الغرفة مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل المشاريع الناشئة.

وكشف رئيس غرفة الجوف أن الغرفة عبر هذه الشراكة تسهم في توجيه رواد الأعمال من الجنسين للمشاريع النوعية، التي تتناسب مع حاجة السوق في المنطقة، وتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال عبر برامج تدريب وبرامج في إعداد دراسة الجدوى.

وأوضح مدير عام بنك التنمية الاجتماعية أن البنك يطلق عبر محفظة التمويل في الغرفة التجارية مشروع تمويل لرواد الأعمال بسقف يصل إلى نصف مليون ريال.

وتوجت الغرفة التجارية وبنك التنمية الاجتماعية ثلاثة مشروعات لرواد ورائدات الأعمال الحاصلين على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية، واستطاعوا المنافسة تجارياً، وحققوا توسعاً ملحوظاً في منشآتهم التجارية، وافتتاح فروع منها؛ بهدف تقديم هذه النماذج كنماذج ناجحة في السوق المحلية.

عقب ذلك دشَّنت غرفة الجوف المعرض المصاحب للحفل، الذي يستعرض توجهات الغرفة التجارية وأهدافها الإستراتيجية ومنصة استقبال مشروعات التمويل الناشئة.