غرفة الشرقية تستعرض مشروع المقطورات المزدوجة في لقاء مجلس الشراكة اللوجستي

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نظمت غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية أمس الأول, لقاءً بعنوان “لقاء مجلس الشراكة اللوجستي” بحضور رئيس اللجنة راكان العطيشان، وعدد من رواد الأعمال والمهتمين.

وأوضح مدير عام القطاع اللوجستي في برنامج ندلب المهندس محمد الشمري، أن مشروع المقطورات المزدوجة يسهم في دعم القطاعات اللوجيستية والتجارية والصناعية والنقل، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للشاحنات، مبينًا أن من الآثار الإيجابية المتوقعة لتنفيذ هذا المشروع هو الإسهام في ترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة والبنية التحتية للطرق، والحد من الحوادث والوفيات، ومواكبة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب التسهيل على الناقلين، وسرعة نقل المواد، وبالتالي فهو يمثل فرصًا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص.

وحول مواصفات المقطورات الـ 3 أفاد أن الوزن المسموح يصل إلى 60 طنًا، وبطول إجمالي 25.25 مترًا وبارتفاع 4.80 أمتار، إضافة إلى اشتراط تركيب لوحة على مقدمة ومؤخرة الشاحنة تحتوي على عبارة “مركبة طويلة”.

وقدم ممثل وزارة النقل والخدمات اللوجستية عرضًا عن النافذة اللوجستية الموحدة “منصة لوجستي” حيث تعد إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) التي تهدف إلى تحديد المرجعية للأنشطة التجارية المتعلقة بالقطاع اللوجستي وتحسين إجراءات الحصول على التراخيص اللوجستية، وتقديم خدمات التراخيص في منصة إلكترونية واحدة.