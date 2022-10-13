غرفة الشرقية توقع اتفاقية لدعم قطاع الشركات العائلية

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وقعت غرفة الشرقية اليوم اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات الإدارية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك لدعم قطاع الشركات العائلية من خلال تنظيم البرامج وورش العمل والفعاليات التي من شأنها الإسهام في توعية وتطوير الشركات بالمنطقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء أن الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الغرفة في دعم قطاع الشركات العائلية، بتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية التي تستضيف فيها الأكاديميين والمتخصصين لاستعراض السبل والخطوات لتفعيل تمكين السيدات في مجالس الإدارات للشركات العائلية.

وفي ذات السياق نظمت الغرفة ورشة عمل بعنوان “تمكين المرأة في الشركات العائلية” بمشاركة 35 سيدة ينتمين لكبرى بيوت الأعمال والشركات العائلية، بهدف البحث فيما يمكن أن تُقدمه المرأة في الشركات العائلية، وفهم المزيد عن تأثير التغيرات النهضوية الحاصلة على رفع نسبة إشراكها للوصول إلى المراكز القيادية فيها.

وتناولت الورشة دور المرأة في الشركات العائلية والتحديات التي تواجهها، إضافة الى دور المركز الوطني للمنشآت العائلية في تمكين المرأة.