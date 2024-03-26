غرق 7 فلسطينيين أثناء محاولة التقاط مساعدات ألقتها طائرات في البحر

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل سبعة فلسطينيين أثناء محاولتهم جلب مساعدات ألقتها طائرات عبر مظلات وسقطت في البحر.

وقالت الوزارة إن أحدهم توفي فجر الثلاثاء “متأثرا بإصابته غرقاً في بحر شمال قطاع غزة”، فيما غرق الستة الآخرون، الاثنين، أثناء “محاولتهم الحصول على مساعدات أسقطتها طائرات في البحر”. وأصيب ستة آخرون بجروح خلال الحادثة نفسها.

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة، اليوم الثلاثاء، إن 18 فلسطينيا قتلوا بسبب إنزال جوي لمساعدات “بشكل خاطئ”، داعيا إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة “غير المُجدية” وفتح المعابر البرية فورا.

وأوضح المكتب في بيان أن من بين القتلى 12 مواطنا لقوا حتفهم غرقا داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث “دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر مما تسبب بغرق العشرات”.

وأضاف أن ستة آخرين لقوا حتفهم “نتيجة التدافع في أكثر من مكان كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ أيضا في ظل المجاعة المستمرة”.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من أن عمليات إنزال المساعدات جوا باتت “تشكل خطرا فعليا على حياة المواطنين الجوعى”.

وتابع “ندعو إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة المسيئة والخاطئة وغير اللائقة وغير المجدية، ونطالب بفتح المعابر البرية بشكل فوري وسريع من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من الجوع ويعاني من النقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي”.