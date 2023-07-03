غليان ليلي في جنين.. غارات الإحتلال تقتل فلسطينيين

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للمرة الثانية، هاجم الطيران الإسرائيلي مساء الأحد، موقعا داخل مخيم جنين.

في التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت شخصين وأصابت آخرين في عملية نفذتها خلال الليل في مدينة جنين بالضفة الغربية.

عملية عسكرية

وذكرت مصادر من السكان أن صاروخا أطلق من الجو دمر منزلا.

كما أكدت أن الجيش نفّذ عملية عسكرية شمال الضفة الغربية شنّ خلالها سلاح الجو سلسلة غارات على المخيم خلّفت قتيلاً وعدة إصابات بجروح خطيرة.

في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه يبذل “جهودا مكثفة لمكافحة ما يجري” في منطقة المدينة ومخيمها الكبير للاجئين.

وأضاف أن المكان الذي استهدف شكل غرفة استطلاع ومكان اجتماع مسلحين ومركز اتصالات.

وأشار إلى أنه تم استخدام المقر كمأوى لنشطاء مطلوبين على خلفية تنفيذهم عمليات في الأشهر الأخيرة، بحسب زعمه.

عمليات واسعة

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان ألمح سابقا لإمكانية تنفيذ عملية واسعة في شمال الضفة مع تصاعد العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.

وأعادت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة إلى أذهان الفلسطينيين الاجتياح الذي شهده مخيم جنين في أبريل 2002 وقُتل خلاله 58 فلسطينيا وفقا لإحصائية للأمم المتحدة في ذلك الحين.