غنيم عضوا في مجلس حجاج الداخل

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صدرت موافقة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة، على تعيين الدكتور زهير بن حسين غنيم عضواً في مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وأعرب “الغنيم” عن شكره وتقديره لمعالي الوزير على هذه الثقة التي يعتز بها، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن به، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة حجاج ضيوف الرحمن من حجاج الداخل بالتعاون مع زملائه في المجلس.

جدير بالذكر أن الدكتور زهير غنيم، يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم، إضافة لرئيس مجلس إدارة صقل التعليمية، وشركة منابر الإيمان للحج، وله العديد من المشاركات الدولية، ونال عددا من الأوسمة والتكريمات.