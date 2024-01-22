غوتيريش: “الشرق الأوسط برميل بارود”.. ومعاناة الفلسطينيين ينبغي أن تتوقف

وتابع غوتيريش قوله: “إن الشرق الأوسط عبارة عن برميل بارود، ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة، وهذا يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتخفيف المعاناة في غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل من يحتاج إليها وتسهيل إطلاق سراح الأسرى”.