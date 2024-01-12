غوغل تزيل حزمة مزايا من مساعدها الشخصي: غير مستغلة

وستزيل غوغل المزايا ذات الاستخدام المنخفض من أجل إعطاء الأولوية للمزايا الأخرى التي “يحبها المستخدمون” والاستثمار في التكنولوجيا الأساسية، كما وعدت بجعل مساعدها الشخصي “أكثر فائدة”.

وسيبدأ إخطار المستخدمين الذين يعتمدون على المزايا المقرر إزالتها بأنه سيجري إيقافها، وستُزال تلك المزايا نهائيًا بحلول نهاية شهر فبراير المقبل.

وتأتي تلك الأخبار بعد مرور يوم على إعلان غوغل تسريح نحو ألف موظف، منهم موظفون عملوا على تطوير مساعدها الشخصي، من أجل خفض التكاليف.

وستُحذف المزايا التي أعلنتها غوغل من الهواتف الذكية واللوحيات والساعات الذكية، بالإضافة إلى أجهزة أخرى مثل مكبرات الصوت وأجهزة العرض الذكية.

ومن المزايا التي تنوي غوغل إزالتها من (Google Assistant) إمكانية تشغيل الكتب الصوتية والتحكم فيها صوتيًا في “كتب غوغل بلاي”، وضبط أو استخدام المنبهات في الموسيقى أو الراديو أو مشغل الوسائط المتعددة، أو إدارة ساعة التوقيت في الشاشات الذكية ومكبرات الصوت، أو استخدام الصوت لإرسال رسالة بريد إلكتروني أو صوت أو صورة عبر مساعد غوغل، وغيرها من المزايا.

وتعمل غوغل في الوقت الحالي على إدماج روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها “Bard” في مساعدها الشخصي من أجل تحسين أدائه في التفاعل مع المستخدمين والإجابة عن الأسئلة وتنفيذ المهام.