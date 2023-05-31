غياب رونالدو عن تشكيل النصر لمواجهة الفتح

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أعلن المدير الفني لفريق النصر التشكيل الذي سيخوض به مباراته، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن.

وشهد التشكيل غياب المحترف البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق النصر كالتالي: آجوستين روسي، سلطان الغنام، الفارو، عبدالله مادو، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، عبدالرحمن غريب، تاليسكا.

وجاءت دكة احتياط النصر كالتالي: وليد عبدالله، محمد فتيل، نواف بوشل، سامي النجعي، محمد مران، أيمن يحيى، ماجد قشيش، محمد صهلولي، علي لاجامي.