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فتاة تروي كيف أصيبت بـ “الفشل الكلوي” بسبب المُسكنات ومشروبات الطاقة (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 14 يناير 2023 - 1:45 مساءً

كشفت طالبة تُعاني من بعض الأمراض الصحية، بسبب إدمانها على مشروبات الطاقة والمسكنات الطبية، أن هذا كان سببًا رئيسًا في إصابتها بـ الفشل الكلوي.

وعبر برنامج “النقطة العمياء”، الذي يُعرض عبر القناة السعودية الأولى، تحدثت فتاة، تبــلغ من العمر 29 عامًا، أُصيبت بأمراض عدة، كان من ضمنها الفشل الكلوي، نتيجة استخدامها المفرط للمسكنات وشرب مشروبات الطاقة.

قصة واقعية

وقال الفتاة في رسالة صوتية عبر البرنامج، أنها اعتادت على شرب مشروبات الطاقة بكميات كبيرة خلال فترة الاختبارات قبل سنوات، وتعرَّضت لمشاكل صحية، منها آلام، ومغص كلوي حاد، واستفراغ، وضيق في التنفس، وتجمُّع السوائل في الجسم.

وأشارت، أنه نتيجة لتلك الآلام اتجهت إلى تناول المسكنات بشكل كبير دون وصفة طبية، ودون جدول زمني؛ وهو ما أدى في النهاية لتعرُّضها للفشل الكلوي، ومشاكل صحية أخرى، كما نصحت المشاهدين بالابتعاد عن مشروبات الطاقة، عدم تناول المسكنات دون وصفات طبية.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 14 يناير 2023 - 1:45 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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