فتح باب التسجيل في مبادرة “Visa في كل مكان” 2024 للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في السعودية

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أعلنت شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن فتح باب التسجيل في نسخة السعودية ، البحرين، وعمان من مبادرة “Visa في كل مكان” 2024، وهي مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار أمام شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولها المبتكرة لتحديات المدفوعات والتجارة المستقبلية.

بالإضافة إلى الجائزة المالية، يحصل الفائزون في مبادرة “Visa في كل مكان” على إمكانية الوصول إلى شبكات Visa الواسعة من الشركاء في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية ورأس المال الاستثماري. ويستفيد الفائزون أيضاً من الحصول على التقدير من إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية وقيمة في العالم.

مع فتح باب التقديم حتى 22 أبريل، ستشهد مبادرة “Visa في كل مكان” لهذا العام في السعودية، البحرين، وعمان منافسة بحضور المشاركين للنهائيات من البلدان الثلاثة في منتصف يونيو في الرياض، حيث سيتأهل الفائز للمشاركة في مسابقة افتراضية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 17 يوليو. وستشارك الشركة الفائزة في نهائيات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النهائيات العالمية، حيث تتنافس مع عدد من الفائزين من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية في فعالية “تك كرانش ديسرابت” في سان فرانسيسكو في 29 أكتوبر 2024.

بالنسبة للمشاركين في مجال التكنولوجيا المالية في السعودية، تعيد نسخة هذا العام من مبادرة “Visa في كل مكان” جائزة “إمباكت”، والتي تذهب إلى أحد المتنافسين الذي ابتكر حلاً يتمتع بتأثير اجتماعي إيجابي على المجتمعات التي يعمل فيها. وتشمل الأمثلة المبادرات التي من شأنها تعزيز الشمول المالي، أو تشجيع الاستدامة أو حماية البيئة. في العام الماضي، فازت شركة “لمه” لتقنية المالية في السعودية بجائزة “إمباكت” لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول التمويل والدفع التقنية ذات الشمول المالي.

وتقدم نسخة هذا العام أيضاً جائزة “ابتكار شركات التكنولوجيا المالية في التميز في إدارة المخاطر”، والتي تذهب إلى شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة المتخصصة في مجالات إدارة الاحتيال والأمن السيبراني ومخاطر الائتمان، وغيرها من الأمور الأخرى.

وبهذه المناسبة، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان: ” تعد مبادرة ’Visa في كل مكان‘ منصة رائدة لتمكين وتعزيز قدرات شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال من عرض حلولها الأكثر ابتكاراً وتأثيراً لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاعات المدفوعات والتجارة. ويسعدنا إعادتها مرة أخرى إلى كل من السعودية، البحرين، وسلطنة عمان”.

وأضاف: “تتمتع شركات التكنولوجيا المالية بالقدرة على تقديم مزايا اجتماعية واسعة للأسواق التي تعمل فيها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات المالية للذين يعانون أصلاً من نقص الخدمات. نحن في ’Visa‘ على قناعة من أن الوصول إلى الاقتصاد الرقمي يتطلب الدعم الذي يؤدي الى النمو العادل والشامل، وأن مبادرة ’Visa في كل مكان‘ وسيلة مهمة لدعم رحلة نمو شركات التكنولوجيا المالية في السعودية والبحرين وعُمان ومساعدتها على اتخاذ خطوات وإن كانت صغيرة إلا أنها مهمة نحو إحداث تأثير كبير”.

تم إطلاق البرنامج لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2015 وسرعان ما توسع ليصبح برنامجاً عالمياً. وقد شاركت حتى الآن ما يقرب من 15 ألف شركة ناشئة، وجمعت تمويلاً مشتركاً تجاوز180 مليار ريال سعودي (48 مليار دولار أمريكي (. وشهدت مبادرة “Visa في كل مكان” في عام 2023 فوز شركة “درج ستوك” النيجيرية بالجائزة العالمية الكبرى للمبادرة التي تبلغ قيمتها 187,500 ريال سعودي (50 ألف دولار أمريكي)، بالإضافة إلى جائزة اختيار الجمهور البالغة 37,500 ريال سعودي ( 10 آلاف دولار أمريكي).

نبحث عما يلي

نحن نبحث عن المنتجات التي تقدم حلول الدفع والتجارة المبتكرة للمستهلكين والشركات والتي تعطي الأولوية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية باستخدام التقنيات التالية:

المساحات الناشئة

• الذكاء الاصطناعي

• البيانات الضخمة/الخدمات المصرفية المفتوحة

• الحوسبة السحابية

• الهوية الرقمية والقياسات الحيوية

• الأمن السيبراني والخصوصية

• الاحتيال والمخاطر

• التمويل البديل

• الإقراض البديل

• الولاء للمستقبل

ناقلات الأموال

• التحويلات المالية

• التحويل من شخص لشخص P2P والتحويلات

• المدفوعات العابرة للحدود

• B2C (المدفوعات)

• تنسيق المدفوعات B2B

ممكنات (التجارة والعمل المصرفي)

• الأسواق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية

• التمويل المضمن

• الخدمات المصرفية الأساسية والممكّنات المصرفية

• مجمعات التكنولوجيا المالية

• القبول الرقمي

• الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)

البنوك الجديدة والوساطة

• البنوك الجديدة / البنوك الرقمية

• مشغلو شبكات المحمول

• الوساطة الرقمية

• المحافظ الرقمية

الإقراض

• الإقراض التجاري

• اشتر الآن، وادفع لاحقاً (BNPL)

• الإقراض الاستهلاكي

• مقدمو رأس المال

المجالات الاجتماعية، والإبداعية، والألعاب

• منصات وخدمات المبدعين

• أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)

• المقتنيات

• محافظ الألعاب والترميز

• في مدفوعات ومعاملات الألعاب

• تمكين اقتصاد العمل المؤقت

فئات أخرى لعام 2024

• استدامة شركات التكنولوجيا المالية

• المخاطر

الجوائز

سيتم منح الجوائز المالية في المسابقات الإقليمية والعالمية:

• “Visa في كل مكان” في السعودية، البحرين، وعمان (مفتوحة أيضاً للبحرين وعُمان) المركز الأول: 150,000 ريال سعودي (40 ألف دولار أمريكي).

• “Visa في كل مكان” في السعودية ، البحرين، وعمان (مفتوحة أيضاً للبحرين وعُمان) المركز الثاني: 100,000ريال سعودي (26,600 دولار أمريكي).

• “Visa في كل مكان” في السعودية، البحرين، وعمان (مفتوحة أيضاً للبحرين وعُمان) المركز الثالث: 50,000ريال سعودي (13,300 دولار أمريكي).

• “Visa في كل مكان” في السعودية، البحرين، وعمان (مفتوحة أيضاً للبحرين وعُمان) جائزة “إمباكت”: 37,500 ريال سعودي (10 آلاف دولار أمريكي).

• “Visa في كل مكان” في السعودية، البحرين، وعمان (مفتوحة أيضاً للبحرين وعُمان) جائزة “ابتكار شركات التكنولوجيا المالية في التميز في إدارة المخاطر”: 94,000 ريال سعودي (25 ألف دولار أمريكي).

• “Visa في كل مكان” في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا المركز الأول: 75,000ريال سعودي (20 ألف دولار أمريكي).

• “Visa في كل مكان” في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا جائزة اختيار الجمهور: 75,000ريال سعودي (10 آلاف دولار أمريكي).

• “Visa في كل مكان”، النهائيات العالمية المركز الأول: 37,500 دينار بحريني (100,000 دولار أمريكي)

• “Visa في كل مكان”، النهائيات العالمية جائزة اختيار الجمهور: 7,500 دينار بحريني (20,000 دولار أمريكي)

الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في مبادرة “Visa في كل مكان” في السعودية، البحرين، وعمان هو 22 أبريل 2024.

لمزيد من المعلومات عن مبادرة “Visa في كل مكان”، يرجى زيارة:

https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA/visa-everywhere/everywhere-initiative/initiative.html