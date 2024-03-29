فرع “البيئة” بجازان يكثف الجولات الرقابية في أسواق النفع العام

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نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان أكثر من ” 1100 ” جولة ميدانية رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام منذ بداية شهر رمضان, للتأكد من سلامة المعروض على المستهلكين، ومراقبة الأسعار، ومصادرة المنتجات الفاسدة، ومدى وفرة المنتجات والسلع بالأسواق.

وأوضح مدير الفرع المهندس محمد آل عطيف، أن الجولات الرقابية شملت ” 31 ” سوقاً من أسواق الأسماك واللحوم والخضار والفواكه، نتج عنها تسجيل ” 151 ” مخالفة ومصادرة ” 4788 ” كيلوجراماً، مؤكداً استمرار الجولات اليومية صباحاً ومساءً على أسواق مدينة جيزان ومحافظات المنطقة كافة.

وأشار المهندس آل عطيف إلى أن أسواق منطقة جازان شهدت وفرة ملحوظة في مختلف الأصناف منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، وسط إقبال كبير من المتسوقين لشراء احتياجاتهم.