فرع وزارة التجارة بتبوك يرصد توافر السلع الغذائية بالأسواق مع قرب دخول شهر رمضان

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يواصل فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك ومن خلال مراقبيه , الرصد الشامل للسلع الغذائية الأساسية والسلع الغذائية الرمضانية، للتأكد من توفر الكميات الكافية منها في أسواق المنطقة وملائمة أسعارها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق أي جهة مخالفة.

وأنهى الفرع وضمن خططه الموسمية لشهر رمضان المبارك 1445هـ أكثر من 2492 جولة رقابية وتفتيشية مكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

كما قام الفرع بمباشرة مايزيد عن 2184 بلاغاً نتج عنها وعن الجوالات الرقابية إصدار أكثر من 127 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة.