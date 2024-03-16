فرع وزارة التجارة بتبوك ينظّم معرضاً للتوعية بحقوق المستهلك

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نظّم فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك فعاليات المعرض التوعوي الخاص بحقوق المستهلك، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق 15 مارس من كل عام ، وذلك بمجمع بارك مول التجاري.

ويقدم المعرض الذي يستمر 3 أيام عدة رسائل توعوية تعزز مبدأ الحقوق والتوعية للمستهلك والتاجر على حد سواء بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، ورفع مستوى الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من الخداع والغش والتباين في الأسعار.

ويضم المعرض العديد من المنشورات التوعوية بحقوق المستهلك ، بالإضافة إلى ما يقدمه موظفو الفرع من شروحات عن آلية استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين على الرقم 1900 وتطبيق “بلاغ تجاري”، وكيفية التواصل ومتابعة كافة أعمال الوزارة وما تقدمه من خدمات إلكترونياً، بما فيها إنجاز معاملاتهم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.