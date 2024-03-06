فرقة تعليم عسير الموسيقية تُحيي الحفل الختامي لذكرى يوم التأسيس

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أحيت فرقة الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم، احتفاء الإدارة بذكرى يوم التأسيس، بحضور مدير عام التعليم فهد عقالا، والقيادات التعليمية، وبمشاركة فاعلة من الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي، وذلك على مسرح الإدارة، وبتنظيم من قسمي النشاط الطلاب والاتصال المؤسسي.

وأوضح “عقالا” في كلمته بهذه المناسبة أن الاحتفاء يجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العظيمة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود، وبداية تأسيسه للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، وتعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة، وترسيخ الاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي للدولة ومجتمعها، ونشر الوعي والمعرفة لدى النشء، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والافتخار بتاريخ الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة.

وأضاف “عقالا” أن تعليم عسير جزءٌ لا يتجزأ من منظومة العمل المؤسسي المحتفية بهذه المناسبة، التي تُذكرنا بعوامل بارزة أسهمت في بناء الوطن منذ التأسيس إلى يومنا هذا، والتي يعيشها أبناء الوطن والمقيمين على ترابه، وهو ما تعمل مدارس تعليم المنطقة على تأصيله وتنميته لدى الطلاب والطالبات خلال ذكرى يوم التأسيس عبر أكثر من 1250 مدرسة، يدرس فيها أكثر من 250 ألف طالب وطالبة، ويعمل بها 23 ألف معلم ومعلمة، و 11 ألف موظف وموظفة، وجميعهم يكرسون جهودهم في سبيل رفعة وطننا الغالي، مؤكداً أن الوطنية الحقيقية تتحقق عندما يؤدي كل موظف وظيفته المناطة به بأمانة وإخلاص مستشعرين أن الوطن يستحق أكثر من ذلك.

وتضمن الاحتفاء فعاليات أقيمت في بهو الإدارة، والمعرض المصاحب، بمشاركة عدد من المدارس والشركاء، ومعرضا فنيا، كما اشتمل الاحتفاء على فلم ” كفاح الأجداد وهمة الأحفاد”، وقصيدة شعرية بعنوان ” يوم التأسيس”، فبرومو راوي التأسيس ” الإمام محمد بن سعود “، ومقطوعات وطنية وفلكلور شعبي تضمنت لوحات في الفنون الأدائية والموسيقية، أدتها فرقة تعليم عسير الموسيقية والمكونة من فئات المجتمع التعليمي.

يذكر أن مدارس المنطقة نفذت عدداً من المناشط والمسابقات والفعاليات التي تُعنى بالتعريف بيوم التأسيس والاعتزاز بجذور الدولة الراسخة وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب والطالبات خصوصاً وفئات المجتمع التعليمي عموما.