فرمان عاجل من الهلال بشأن محترفيه

اقترب الميركاتو الشتوي، وبات فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، يُفكر في بيع أحد نجومه الأجانب خلال شهر يناير المقبل، من أجل استبداله بنجم جديد يمكنه أن يأخذ بيد الزعيم بعد تذبذب النتائج في دوري روشن مؤخرًا.

ويُعاني الهلال من نتائج كارثية خلال الموسم الجاري، حيث يأتي في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة، وبالتالي يأمل الزعيم في تحسين نتائجه بعد مونديال قطر.

وكشفت صحيفة “torcedores”، أن نجم نادي الهلال ميشيل ديلجادو، مرشحًا، لـ الـــــعودة إلى الدوري البرازيلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم، وبالتالي سيفكر الزعيم في بيعه واستبداله بدماء جديدة لإنقاذ الفريق.

وأكدن، أن هناك مفاوضات مكثفة بين الثنائي البرازيلي العملاق غريميو وكورينثيانز، مع مسؤولي نادي الهلال؛ للتعاقد مع ميشيل، والإدارة أعلنت موافقتها مقابل مبلغ مليون يورو، وكـــان اللاعب قد انضم في يناير 2022، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي.

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