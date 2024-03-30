فرنسا تُعزز تواجدها البحري في البحر الأحمر لمواجهة التهديدات

أكد المتحدث باسم الجيش الفرنسي أن بلاده ستواصل التصدي للتهديدات في البحر الأحمر، وحماية سفننا وسفن أوروبية أخرى لضمان الأمن البحري.

وأضاف المتحدث وفق العربية الحدث: أن الفرقاطات الفرنسية تعمل في البحر الأحمر منذ فترة طويلة.

وأوضح أن باريس ملتزمة بضمان أمن السفن من مضيق هرمز حتى قناة السويس.

تدمير مسيّرتين حوثيتين

وأعلنت هيئة الجيوش الفرنسية، الأحد، تدمير مسيرتين حوثيتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحو الفرقاطة متعددة المهمات “لانغدوك” العاملة في البحر الأحمر، لتنضم باريس بذلك إلى القوات الأميركية والبريطانية التي تحاول الاكتفاء بالتصدي للتهديدات الحوثية دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجماعة.

ويُعد البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.