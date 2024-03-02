“فروسية نجران” تُنظم سباقها الـ 22 الختامي للموسم الحالي على كأس إمارة نجران

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يُنظم ميدان فروسية نجران الاثنين المقبل، حفل سباقه الـ 22 الختامي للموسم الحالي، على كأس إمارة منطقة نجران، بحضور وكيل الإمارة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

ويتكون السباق من سبعة أشواط، خُصص الشوط الأول لخيل الإنتاج “مفتوح”، ومسافته 2000 متر، والشوط الثاني لخيل الإنتاج ” الدرجة الثالثة”، ومسافته 2000 متر، وخُصص الشوط الثالث لخيل الإنتاج “مبتدئة”، ومسافته 2000 متر.

كما خُصص الشوط الرابع للخيل مواليد 2021 “مفتوح”، ومسافته 1600 متر، والشوط الخامس للأفراس “مفتوح”، ومسافته 1400 متر، وخُصص الشوط السادس للخيل العربية “مفتوح”، ومسافته 1400 متر، والشوط السابع للخيل مواليد 2020 ” مفتوح”، ومسافته 1400 متر.